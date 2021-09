Sessão da tarde: ‘O que te faz mais forte’ é exibido nesta quinta (9/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Internet)

Jeff Bauman perdeu as pernas quando duas bombas explodiram durante a Maratona de Boston em 15 de abril de 2013. Depois de recuperar a consciência no hospital, Jeff pode ajudar a polícia a identificar um dos suspeitos, mas sua batalha pessoal está apenas começando. Com o apoio inabalável de sua família e namorada, Bauman embarca em uma longa jornada para a reabilitação física e emocional. Este é o enredo de O que te faz mais forte, filme exibido na Sessão da tarde desta quinta-feira (9/9).

O filme é baseado em uma história real que deu origem ao livro homônimo autobiográfico de Jeff Bauman e Bret Witter.

Confira o trailer: