Amazon Prime Video anuncia data de série nacional com Letícia Lima

(crédito: Amazon Prime Video/ Divulgação)

A comédia nacional Desjuntos já tem data de estreia no catálogo do Amazon Prime Video: 1º de outubro. A série terá direção de Anne Pinheiro Guimarães e Olivia Guimarães e será protagonizada por Letícia Lima, Rômulo Arantes Neto e Gabriel Godoy. A produção estreia no Brasil e em mais de 240 países e territórios simultaneamente.

Nos sete episódios, o público vai acompanhar a vendedora Camila (Letícia Lima) e o engenheiro químico desempregado Caco (Gabriel Godoy). O casamento deles chegou ao fim, mas, por conta da crise financeira, eles resolvem continuar morando juntos. Afinal, nenhum poderia manter um apartamento bom como o que eles moram, na Barra da Tijuca (RJ). Camila e Caco terão que reaprender a respeitar o espaço um do outro mesmo se detestando.

Desjuntos é a sexta produção nacional original do Amazon Prime Video.