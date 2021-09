Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence estrelam filme da Netflix

CB Correio Braziliense

(crédito: NIKO TAVERNISE/NETFLIX)

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchet, Jennifer Lawrence, Johan Hill e Ariana Grande. Esses são alguns nomes do elenco de Não olhe para cima, filme de Adam McKay cujo teaser a Netflix divulgou nesta quarta-feira (8/9). O longa tem estreia prevista para 9 de dezembro nos cinemas e 24 de dezembro no streaming. Alguém duvida que o alvo é o Oscar?

Nas telas, Jennifer Lawrence vive a estudante de astronomia Kate Dibiasky. Ela e o professor, Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra e precisam convencer a sociedade de que é uma ameaça séria.

Com a ajuda do astrônomo Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall percorrem o país dando entrevistas e fazendo alertas até à presidente Orlean (Meryl Streep), que não dá muito ouvidos para a possibilidade desse choque. A seis meses do acidente, eles apelam para o popularesco programa de rádio The daily rip, comandado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).