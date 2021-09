CB Correio Braziliense

Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido estreiam projeto do Itaú Cultural - (crédito: Divuglação)

Ao tentar recomeçar a vida no Líbano, terra de seus antepassados, uma mulher recebe a visita de sua mãe, já falecida, insistindo para que ela retorne ao Brasil. A partir deste embate, surgem as subjetividades de duas personagens, decorrentes das diferenças culturais, sociais e até mesmo temporais entre duas gerações distintas e, ao mesmo tempo, bastante similares.

Essa relação conflituosa é o ponto de partida da peça Que os mortos enterrem os seus mortos, escrita pelo dramaturgo, professor e mestre em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) Samir Yasbek. A obra, que conta com direção de Marcelo Lazzaratto e participações das atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido, faz parte do projeto virtual Ensaios da fruição, uma programação que tem como objetivo fortalecer vínculos com o público das artes cênicas por meio da participação em processos de criação de novos espetáculos.

Iniciado no último sábado (4/09), o espetáculo acontece em dois ensaios e uma leitura dramática, em apresentação ao vivo e gratuita. O segundo encontro, previsto para o próximo sábado (11/09), terá leitura de um dos trechos do texto de Yasbek e um ensaio geral da peça.

Na quarta-feira (22/09), às 20h, será a vez da leitura do texto na íntegra pelas atrizes, que em 2020 fizeram uma das primeiras apresentações do texto na programação virtual do Itaú Cultural. Todas as atividades da peça estão abertas ao público com transmissão pela plataforma Zoom, e tradução simultânea pela Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Os ingressos gratuitos estão disponíveis pelo Sympla.com.