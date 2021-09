CB Correio Braziliense

Rênio Quintas é o pianista do trio - (crédito: Reprodução/Sympla)

O Itaú Cultural será palco da apresentação on-line do grupo instrumental Rênio Quintas Trio, liderado pelo musicista Rênio Quintas, nesta quinta-feira (9/9). A partir das 20h, a banda, que conta com Hamilton Pinheiro no baixo e Stive Marta na bateria, se apresentará por meio das plataformas digitais Zoom e Sympla.

O show, com duração de aproximadamente uma hora, contará com obras autorais e uma homenagem ao guitarrista Toninho Maya, que morreu em fevereiro de 2021, aos 59 anos, em decorrência da covid-19.

Rênio Quintas, relevante nome da cena da música instrumental local e nacional, integrou conjuntos como o Artimanha, em 1980, e o Grupo Naipe, em 1990.





Rênio Quintas Trio



Transmissão on-line via Zoom e Sympla. 9 de setembro, às 20h.

Entrada franca. Classificação indicativa livre.