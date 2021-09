Virgínia Fonseca é processada por ex namorado e pode perder fortuna após separação

MC Movimento Country - Uai

A influenciadora Virgínia Fonseca está envolvida em um processo milionário contra o ex namorado e empresário Pedro Rezende, também youtuber. A esposa de Zé Felipe, que recentemente teve sua vida sexual com o marido exposta na internet e detonou uma possível traição do filho de Leonardo, pode se dar mal e acabar perdendo R$ 4 milhões ao ex por quebra de contrato.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o processo entre Virgínia Fonseca e Rezende acontece desde o início deste ano e se deu após a influenciadora romper seu contrato com a ADR, empresa de gerenciamento de carreiras do ex namorado, após a separação dos dois. Ela teria entrado com um processo trabalhista contra Pedro Rezende pedindo a anulação da multa rescisória por ter saído da empresa antes do tempo estipulado, além de solicitar o recebimento de seus direitos trabalhistas, como férias, verbas rescisórias, FGTS e outros.

Aparentemente Virgínia tinha tentado um acordo com a ADR, mas a empresa recusou a oferta e resolveu entrar com esse processo contra ela, exigindo o pagamento da multa pela quebra do contrato no valor integral, sem descontos. O pedido é de apenas R$ 4 milhões e, caso perca, a esposa de Zé Felipe pode ter um rombo enorme em suas contas. Leo Dias procurou a assessoria de Rezende, que informou que ele não está envolvido pessoalmente no processo:

"Pessoalmente, o Rezende não está diretamente envolvido nessa questão. Ele tem sócios na ADR, sua agência de marketing de influência, que estão tocando essas questões burocráticas. O contrato, que foi rompido de forma unilateral pela influenciadora, está seguindo o processo de tramitação normal de execução. O valor da causa é baseado no que a agência fomentou para a influenciadora, ou seja, uma fração do que foi gerado em publicidades e demais ganhos. Rezende reforça que está tranquilo e prefere não se envolver com essas questões. Seu foco é continuar gerando conteúdo e fomentar os demais agenciados da ADR".



Zé Felipe revela que ficou com abstinência após parto de Virgínia

Filho de Leonardo, o cantor sertanejo Zé Felipe tem estado muito forte nos holofotes da mídia, tanto pelos seus hits que invadiram as plataformas quanto pelas declarações polêmicas, que vão desde críticas ao ex namorado da influenciadora até exposições constantes da sua vida pessoal sem nenhum constrangimento. E dessa vez não foi diferente, já que ele fez uma declaração que deu o que falar.

Em um bate papo com seus fãs no Instagram por meio de uma caixinha de perguntas nos stories, Virgínia Fonseca respondeu vários questionamentos e Zé Felipe foi perguntado sobre as atividades sexuais com a esposa enquanto ela estava no período de resguardo, que dura em média 40 dias após o parto, onde o aconselhável é que não tenha relações.

"Como foi pro Zé passar dias sem () durante seu resguardo?", questionou um seguidor. Sem papas na língua, o filho de Leonardo, que teve o número do celular vazado pelo irmão, apareceu e respondeu com sinceridade sobre o período de abstinência: "Uai, fazer o que? Foi ruim né".

Essa não é a primeira vez que Zé Felipe fala sobre suas intimidades com a esposa para o público. Recentemente, o rapaz abriu o jogo sobre a frequência do sexo com Virgínia e deixou muita gente surpreendida: "Se eles querem saber, a gente ainda mete e muito! É normal, como era antes. A diferença é que a Maria vai para o quarto de vez em quando, então eles (família de Leonardo) dão mais atenção a ela".