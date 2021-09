Dani Monteiro, ex-Globo, vai a ato pró-Bolsonaro e recebe críticas na web

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Dani Monteiro, fora da TV desde 2017, quando deixou a Globo, tem usado suas redes sociais para propagar falas de defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e manifestar apoio ao político.

Segundo o UOL, Dani é esposa de Felipe Uchoa dos Santos, policial federal e ex-assistente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que esteve presente nos atos de 7 de setembro a favor do governo ao lado da mulher.

A ex-global publicou um vídeo em que aparece na manifestação acompanhada da família, o que surpreendeu antigos colegas de trabalho.

"Sete de setembro, uma data pra lá de especial, tô aqui com a minha família pra poder mostrar o quanto a liberdade é importante, o quanto a gente ainda precisa lutar por ela. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, gente, liberdade de ir e vir", diz Dani no vídeo.

A apresentadora Titi Müller, do Multishow, reagiu: “Liberdade de expressão? Imprensa? Opinião? Se você realmente quer lutar por tudo isso, tá fazendo o que aí? Dani do céu. Não é possível”.

Monteiro conta com 80,6 mil seguidores no Instagram. “O esporte me levou para a TV. A TV me levou para o mundo. E o mundo me fez enxergar o que realmente importa: a família”, diz a descrição do perfil da apresentadora.

Dani ficou conhecida no início dos anos 2000 por apresentar o quadro Caminhos da Aventura do Esporte Espetacular, na TV Globo. Na década seguinte, no Multishow, Dani comandou programas como o BBB - A Eliminação e cobriu festivais de música, como o Rock in Rio.

Na última semana, Dani Monteiro apresentou o CPAC, conferência bolsonarista realizada em Brasília, cuja descrição dizia ser "o maior evento conservador do mundo".

meldels dani monteiro q morte horrível (além de ser bolsonarista) pic.twitter.com/ZRBezrJ3s2 — Falso Gordo (@FalsoGordo) September 7, 2021

Vergonha da Dani Monteiro. Como pode vir falar em 'Liberdade' ao ir à Brasília apoiar o #BolsoFascista? Desespero de perder o lugar na Sociedade pra o pobre. #BolsonaroGolpista — Rory (@Roxx177) September 7, 2021

"Milly: Dani Alves pula nos braços do fascismo bolsonarista" https://t.co/kcL8XGAc3b — Malu (@MariaLuizaQuar3) September 8, 2021