Cantor Munhoz socorre Fernanda Keulla de jacaré em visita ao Pantanal

(crédito: (foto: Reprodução/YouTube))

Fernanda Keulla, vencedora da décima terceira edição do Big brother Brasil, atração da TV Globo, levou um susto daqueles durante as gravações da série Food Safari, no canal Hey ho!

A ex-BBB viajou para o Pantanal para falar das belezas naturais do ecossistema, realizou uma expedição gastronômica para conhecer as melhores receitas da região, usando ingredientes típicos e acabou sendo surpreendida por um jacaré.



Acompanhada do sertanejo Munhoz, da dupla com Mariano. Distraída, a mineira não notou a presença de um jacaré e foi ‘salva’ pelo sertanejo.



O cantor avisou que o animal selvagem saiu da água e se aproximava da apresentadora, que se afastou segundos antes do réptil avançar para morder o pé da advogada.



A cena completa será exibida no próximo episódio do seriado gastronômico.



Confira, abaixo, a partir de 4:50: