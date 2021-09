Val Marchiori expõe que Latino a propôs namoro por fama: 'Trunqueiro'

PU Portal UAI

(crédito: (foto: Reprodução/Youtube ))

A socialite Val Marchiori participou de um bate-papo com Sérgio Mallandro e Luiz França, para o podcast "Papagaio falante", disponível no Youtube. No conteúdo, ela revelou que o cantor Latino a propôs formar casal em um baile de Carnaval.

Você acredita que ele [Latino] teve a capacidade de um dia me ligar. Entrevistei ele no quadro 'Elas querem saber'. Aí ia ter o Baile da Vogue, eu tava sozinha e ele disse: 'Val, vamos aparecer no baile como namorados?'. Eu falei: 'Euuu? O quê????!' Nem conhecia ele direito. E ele disse: 'Porque a gente vai bombar, eu faço uma declaração para você'. Tô fora, nunca faria isso por fama, para aparecer", contou Val.

Marchiori complementou chamando o cantor de "trunqueiro". "Tudo o que ele fala, não dá para confiar muito não", explicou a empresária. Ao decorrer da entrevista, a loira esclareceu que antes de se relacionar com alguém, prefere conversar. "Saio com a pessoa no mínimo dois meses para rolar alguma coisa", disparou. "Eu gosto de me entregar para uma pessoa que eu já tenha envolvimento. A mulher precisa se valorizar", concluiu.

Neste mesmo bate-papo, ela afirmou que Andréa Nóbrega, integrante do elenco de Mulheres Ricas, "é rica de pensão", ao ser questionada sobre as brigas que existiram nos bastidores por Sérgio. "Que rica? De pensão", brincou.

"Você sabe que ele veio me pedir para eu não falar mal. Aí eu falei: 'Carlos, mas eu não falo mal, mas é que sua mulher é muito chata!", disparou. "Depois ele voltou: ‘Pode falar, Val’. Falar mal não, entre aspas", finalizou.