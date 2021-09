Ameaçados de perder fortuna, Virgínia Fonseca e Zé Felipe compram carro de quase R$ 500 mil

MC Movimento Country - Uai

(crédito: Reprodução)

Virgínia Fonseca parece não ter ficado abalada após ser processada por Pedro Rezende, seu ex namorado, que está tentando tirar R$ 4 milhões do seu bolso por causa de uma quebra de contrato. Isso porque, ao lado de Zé Felipe, a influenciadora anunciou a compra de um carro novo pra lá de luxuoso e o valor vai te surpreender muito.



O anúncio foi feito através do canal do YouTube de Virgínia Fonseca, onde a esposa de Zé Felipe, que recentemente abriu o jogo sobre uma abstinência sexual que estava sofrendo e gerou polêmica após comentar o suposto caso da ex de seu irmão com Neymar. O carro comprado foi um Jaguar F Pace, que custa nada menos que cerca de R$ 478 mil, podendo chegar aos R$ 500 mil. No vídeo, o casal explicou que a compra do carro "foi por necessidade", já que eles tem outros dois carros na garagem, mas sempre está ocupado porque a família é muito grande:

"Aqui em casa temos dois carros, que são da minha mãe. A gente estava precisando de mais um porque minha mãe tem que ir no hospital, o outro sai para fazer compras, e ficava eu ou Zé Felipe sem carro. A gente precisava de mais um carro para ficar com a gente, porque nossa família é imensa. Não tem como sair todo mundo com a gente num carro porque não cabe, e os assessores que andam com a gente acabam ocupando bastante lugares", explicou Virgínia.

Zé Felipe também apareceu no vídeo para comentar sobre a novidade: "A gente estava precisando de um carro aqui porque a família é muito grande e eu comprei. Eu não ligo muito pra carro, isso foi por conta de necessidade mesmo. A família foi só crescendo. Daqui a pouco ter que comprar um ônibus", brincou o filho de Leonardo que recentemente sofreu ao ter seu número vazado por João Guilherme, seu irmão.

Assista ao vídeo e veja detalhes do vídeo: