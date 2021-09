Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (9/9)

OQ Oscar Quiroga

A trama de relacionamentos



Data estelar: Lua cresce em Libra.



Faz a lista das pessoas que te servem de referência, essas com as quais te descobres dialogando em tua mente. Essa é a lista da construção de relacionamentos que desenvolves, porque não haveria humanidade em ti sem essas referências. A teia de relacionamentos que desenvolves, seja com pessoas que conheces na vida concreta ou também com aquelas que nunca encontrarás, mas que, mesmo assim, te servem de referência; essa é a teia que te serve de fundamento para manteres tua mente alerta e conectada. Faz a lista dessas pessoas que te servem de referência, porque mesmo que algumas delas nem saibam que têm essa utilidade para ti, elas compõem a trama telepática que tua alma utilizará para manter a saúde mental e emocional, e para que não te ocorra um grau tão profundo de ensimesmamento que, um dia, não consigas mais sair de ti.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pontas soltas que foram ficando ao longo do caminho se transformam em cobranças que as pessoas fazem. Você pode não gostar nem um pouco dessa situação, mas, com certeza, ela serve para chamar sua atenção.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Uma vez que você dá o pontapé inicial no jogo, você não pode fingir que não tem mais nada a ver com isso, você assumiu o dever de dar continuidade, e se você não quiser, precisa deixar isso claro a todo mundo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O panorama desanuvia e as portas se abrem, e mesmo que isso seja uma condição passageira, ainda assim você terá lucidez suficiente para aproveitar e fazer, pelo menos, alguma jogada e avançar mais no seu jogo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Finalize o que nas últimas semanas tiver sido difícil de processar, mas que amarrou você através do senso do dever. É importante cumprir as obrigações, porém, mais importante ainda é você se livrar delas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante diversificar seus interesses e a maneira com que você negocia, para que tudo seja favorável aos seus planos. Repetir o mesmo repertório que deu certo outrora não seria sábio, nada mais é como antes. Mudança.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O jogo dos interesses é realista e faz parte dos relacionamentos humanos, porque ninguém age com esse desprendimento todo. Apesar de ninguém assumir que age por interesse, considere isso uma realidade consumada.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O desabrochar pode não acontecer na velocidade que você desejava, mas acontecerá, e quanto acontecer não importará se tiver demorado, porque tudo ficará para trás, seu ânimo se renovará e nada mais será importante.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há um tipo de solidão que acontece quando todo mundo trata você com a normalidade habitual, mas você se sente em outra galáxia, sem poder se comunicar com a intensidade de tudo que você experimenta na vida interior.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dividir para reinar? Não! Dividir para multiplicar, porque quanto mais gente houver na empreitada, mais haverá para fazer e os resultados serão maiores e mais diversificados. Complica tudo, mas vale a pena.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que você tenha certeza de que as coisas que precisam ser feitas agora não amadureceram o suficiente, ainda assim valerá a pena seguir em frente. Agora é melhor fazer e errar do que errar por não fazer.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Uma pequena mudança de ponto de vista pode fazer enorme diferença. A diferença entre uma profunda e densa preocupação e uma sacada que faça você recuperar o ânimo e se entusiasmar por fazer algo útil.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os conflitos acontecem por variadas razões, algumas justas e pertinentes, outras, no entanto, como uma maneira de distrair para que não sejam discutidas as questões verdadeiramente relevantes. Faça a sua escolha.