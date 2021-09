Após gafe com carne de bode, Ana Paula Padrão pede desculpas nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Band/ Divulgação)

O episódio do MasterChef desta terça-feira (7/9) nem havia saído do ar quando a apresentadora Ana Paula Padrão teve o nome alçado entre os mais comentados do Twitter. Acostumada a ver o reality bombar nas redes sociais, Ana Paula deve ter se surpreendido ao ver que estava sendo criticada por ter falado mal de carne de bode no programa gastronômico.

Durante a prova dedicada a carnes exóticas, Ana Paula Padrão conversava com o humorista Rafael Cortez (convidado especial do episódio) e ele revelou que, entre todas as carnes do desafio, ele não comeria bode de jeito nenhum. No programa, Ana Paula responde que bode é carne comum no nordeste brasileiro e que é carne para quem tem fome.

Nas redes socais, Ana Paula explicou que a resposta dela não foi só essa. Segundo ela, a fala dela foi editada, o que acabou dando a impressão de que ela teria criticado a carne de bode.

"Quando o nosso convidado Rafael Cortez disse para a chef Helena Rizzo que daquelas carnes ele não comeria jamais seria o bode, que seria um bicho 'incomível', eu falei pra ele: 'você não sabe o que está perdendo'. Mas nem tudo que a gente grava vai ao ar. A frase que foi ao ar não reflete o que eu penso, não reflete tudo que eu estudei da região nem reflete a minha história. Tampouco reflete a história do MasterChef, que tenta trazer sempre ingredientes diferentes, maneiras de cozinhar diferentes do sul, do norte, do nordeste e de todas as regiões para serem conhecidas em todo Brasil e para que sejam orgulho de todos os brasileiros. Essa pessoa que eu sou e o que eu acho. Me desculpem. Realmente ali pareceu muito preconceituoso", defendeu-se a apresentadora.

Antes de se desculpar, Ana Paula contou como conheceu a carne de bode. Ela lembra que foi almoçar na casa de um amigo, em Recife, e o menu era guisado de bode.

"Ele serviu um guisado que estava muito gostoso, mas eu pelo sabor não consegui reconhecer qual era a carne. Perguntei a ele após o almoço e ele disse 'Ana, isso é carne de bode. Guisado de bode e vários outros pratos à base de bode são muito comuns na minha região'. Ele é de Cabrobó, no semiárido de Pernambuco. Mas os pratos são muito poucos conhecidos do centro-sul brasileiro e ele me deu um contexto histórico disso. Ele me disse que durante muito tempo o bode foi uma das poucas fontes de proteína animal na região no semiárido do Nordeste e nos últimos anos desenvolveu-se uma cultura gastronômica incrível com pratos à base de bode", completou.

Na prova, o bode foi preparado pela participante Daphne, que não ficou nem entre os destaques positivos, nem entre os negativos.