Sessão da tarde: ‘Cine Holliúdy 2: A chibata sideral’ é exibido nesta sexta

(crédito: Downtown Filmes/Divulgação)

O filme se passa em Pacatuba, interior do Ceará, em 1980. A popularização da TV obriga Francisgleydisson a fechar seu adorado Cine Holliúdy e ir morar na casa da sogra, ao lado da esposa Maria das Graças e do filho Francin. Após passar por uma experiência alienígena, na qual um amigo foi abduzido, ele tem a ideia de rodar um longa-metragem de ficção científica onde Lampião enfrenta os seres extra-terrestres. Para tanto, consegue o apoio do prefeito Olegário e de sua esposa Justina, candidata às próximas eleições. Este é o enredo de Cine Holliúdy 2: A chibata sideral, filme exibido na Sessão da tarde de sexta-feira (10/9).

O filme conta com os atores Edmilson Filho, Miriam Freeland, Ariclenes Barroso e Roberto Bomtempo no elenco e com a direção de Halder Gomes.

Confira o trailer: