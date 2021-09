Dia nacional do Cerrado terá programação inclusiva com obra de Guimarães Rosa

CB Correio Braziliense

(crédito: Eliane de Castro/ Divulgação)

O projeto Sertão em Si, do canal Cerrado Ecoarte, busca oferecer, de maneira pedagógica e acessível, a recitação performática da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. O projeto foi criado para homenagear a semana do Cerrado, conscientizando as pessoas sobre a importância deste bioma. A programação este ano tem início nesta sextga-feira (10/9) e inclui a declamação de trechos do romance mais importante de Rosa.

“Enquanto ecoarte, nosso objetivo é sensibilizar as pessoas pela conservação desse bioma que é berço das águas do Brasil e possui uma das maiores biodiversidades do planeta”, explica Thais Kuri, idealizadora do projeto, que este ano está focado em oferecer acessibilidade e terá tradução simultânea em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) em todos os episódios.

A programação que iniciará nesta sexta-feira (10/9) segue até domingo e promete conteúdo para todo o final de semana. Confira:

Programação



Sexta-feira (10/9): Declamação Três Silêncios

Sábado (11/9): Declamação Rios e Estrelas

Domingo (12/9): Declamação Amor e raiva Sempre às 20h