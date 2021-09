Novo single de Lia Sophia chega às plataformas digitais nesta sexta (10/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A cantora e compositora Lia Sophia tem a pauta LGBTQIA+ sempre presente em seus trabalhos e, agora, sua voz estará presente na trilha sonora do documentário Assim como o ar, sempre nos levantaremos. A produção dá visibilidade a mulheres lésbicas, bissexuais e travestis, mostrando a luta dessa comunidade por seus direitos no Brasil, o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo.

Na canção, Lia Sophia e conta com a participação de Zélia Duncan. As duas unem suas vozes para falar sobre o tema. O single foi produzido em três estados brasileiros. Lia e Zélia gravaram suas vozes em São Paulo, enquanto Guga Fonseca produziu a música em Recife e Mateus Estrela ficou com os sintetizadores e percussões eletrônicas, em Belém do Pará.

O single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (10/9), a partir de 11h. Durante o lançamento do clipe no canal de Lia Sophia, no YouTube, haverá um chat ao vivo com a cantora.