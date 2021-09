A Fazenda 13: Liziane Gutierrez revela que coleciona cuecas de ex-affairs

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram / Reprodução )

Liziane Gutierrez foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda, reality show rural da Record TV.

A emissora do bispo Edir Macedo, começou a divulgar nesta quinta-feira (09/09), durante a coletiva de imprensa realizada ao vivo no programa Hoje em dia, a lista dos peões da decima terceira edição da atração comandada por Adriane Galisteu.

A polêmica peoa revelou que não costuma fugir de confusão. Entretanto, afirmou que apesar da fama de barraqueira, vai mostrar um outro lado.

“Eu não procuro barraco, mas não fujo deles. Se tem câmera ou não, se eu achar necessidade de me expor, de fazer barraco vou fazer”, explicou.

Liziane viralizou nas redes sociais, após brigar com policias por ser expulsa de uma festa clandestina em um bairro nobre de São Paulo, durante a pandemia da Covid-19.

No vídeo, publicado no Twitter pelo deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), a modelo proferiu xingamentos contra à equipe de fiscalização formada por agentes do Garra, da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Vigilância Sanitária, Procon e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Revoltada, ela afirmou repetidas vezes: "Vai pra favela".

Na madrugada da Festa Clandestina que teve como atração Matheus e Kauan ,custava 1.600 reais para entrar ,no Jardins bairro nobre ,essa mulher ficou descontrolada ,sem máscara às 2 da madrugada ,aglomerando bebendo ,resolveu xingar a Força Tarefa e eu @Policia_Civil #useMascara pic.twitter.com/fnvfhkO6Sx — Alexandre Frota 777 (@77_frota) July 11, 2021





Durante o bate-papo, ela fez uma revelação inusitada e contou que costuma guardar cuecas, tênis, meias e até barbeadores dos ex-namorados.

"Gosto de colecionar esses itens, mas se fosse a leilão, eu ficaria rica por causa do dono".

Liziane Gutierrez

Série de polêmicas

Em 2015, ela ficou conhecida como “A loira do Rod Stewart” após entregar seu telefone ao cantor inglês, enquanto o astro relaxava na praia do Hotel Sheraton, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, durante passagem pelo Brasil.

Na época Liziane declarou que nunca recebeu uma ligação do artista, em entrevista ao extinto site Ego.

Em agosto do mesmo ano, ela já havia se envolvido em uma outra confusão com Jason Derulo. De acordo com ela, o artista a convidou para uma festa, entretanto, ele botou ela na rua após Gutierrez se recusar a ficar com o cantor e compositor.

Já em 2016, a influencer acusou o rapper Chris Brown de mais uma agressão. Ela alega ter participado de um evento com o cantor norte-americano no Palms Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e levado um soco do artista em seu olho direito.

Chris foi declarado inocente, e segundo ele, nunca encostou na modelo e a acusação foi de vingança por ela não ter conseguido entrar em uma festa exclusiva. Inclusive, segundo seus representantes, Liziane foi retirada da festa por estar "descontrolada". Ela foi indenizada por ele com cerca de US$ 70 mil, de acordo com as informações da colunista Ranyelle Andrade, do jornal Metrópoles.

Em outro episódio polêmico, a modelo afirmou ter recebido mensagens com investidas do jogador de futebol americano Malik Beasley, na época o ala-armador enfrentava uma crise no casamento.



Além disso, a influencer alega ter sido expulsa da área VIP de um show da cantora britânica Dua Lipa na cidade do pecado. Bolsonarista assumida, a modelo estava usando uma camiseta que estampava seu posicionamento político pró-bolsonaro em 2018, quando Jair Bolsonaro (sem partido) era candidato à presidência.

“Eu fui convidada pro show da Dua Lipa que eu amo as músicas, estava entre a área reservada e uma outra bem na frente do palco. Na segunda música do show uma das seguranças pediu pra eu me retirar e eu perguntei o motivo (obviamente) até que a segurança após falar com alguém perguntou o que eu estava vestindo por baixo da minha blusa, e se eu poderia retirar minha t-shirt senão teria que me retirar dessa área separada, como estava com a minha mãe e realmente fiquei em estado de choque, fingi que nada aconteceu e fui assistir o final do show na área normal”, afirmou.

“Parabéns seja lá quem foi que quis me retirar, geralmente eu faço barraco quando sofro injustiça, mas dessa vez eu tô tão chateada que não sei como agir. Eu só te digo uma coisa: eu vou atrás pra saber da onde veio isso, porque se foi da produção do show realmente não tem muito o que eu possa fazer, além de achar ridículo e hipócrita, agora se veio de alguém daqui de Las Vegas, eu te garanto que vamos nos encontrar na justiça”, concluiu.

Confira, abaixo, o post:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LizianeTierrez (@liziane_gutierrez)





Gutierrez também teve alguns contratempos por conta de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Ela até participou do famoso programa Botched, reality show sobre cirurgias estéticas que deram errado.

Recentemente, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para retirada de produtos, usados para fazer harmonização facial, após sofrer uma forte reação e revelou que tomará medidas legais, contra a clínica que a atendeu.

De acordo com a publicação norte-americana, Liziane gastou cerca de US$ 3 mil (cerca de R$ 15,5 mil em cotação atual) para aplicar os produtos em 2019. A cirurgia de remoção custou US$ 10 mil (R$ 51,8 mil).

Veja, abaixo, o teaser de Botched:

A modelo também foi desclassificada do Miss Bumbum 2017 por ter silicone implantado nos glúteos. Pela regra do concurso que elege o bumbum mais bonito do país, a participante precisa ter os glúteos naturais.





Em abril deste ano, a modelo revelou, em suas redes, que planejava retirar o silicone para poder participar do concurso de 2021, na qual a ex-fiel da Igreja Universal, a também modelo Andresssa Urach foi sócia da edição e garota-propaganda.



"Vim aqui para esclarecer sobre a polêmica da minha participação no Miss Bumbum. Eu realmente tenho produtos. Estou fazendo a retirada do produto e quero ter o bumbum 100% natural para me inscrever novamente na competição. É doloroso, mas vale a pena".

Liziane Gutierrez