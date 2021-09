A Fazenda 13: Arcrebiano diz não poder revelar por que saiu de No Limite

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Confirmado nesta quinta-feira (9) em A Fazenda 13, Arcrebiano, ex-BBB e ex-No Limite, aparentou ficar incomodado durante a coletiva de imprensa do programa, feita durante o Hoje em Dia, na Record.



O desconforto aconteceu após afirmações de que ele teria desistido dos dois reality shows da TV Globo. Bil acabou revelando que o público não sabe o que realmente aconteceu na sua saída do No Limite.

"Por questões contratuais não posso falar isso em público. Foi por votação, mas tiveram problemas de saúde física. Não posso citar isso. A galera não sabe o outro lado da moeda. Aí já não é problema meu", contou.

Ele foi o quinto eliminado do reality de sobrevivência, e deixou o programa após pedir aos membros de sua própria equipe que votassem nele. No BBB21, ele foi o segundo eliminado, cuja votação foi incentivada pela própria assessoria do modelo.

O diretor do reality rural da RecordTV, Rodrigo Carelli, ainda tirou sarro do agora peão. Ele afirmou que se Bil desistir de mais um programa, ele poderá pedir música na TV Globo."Vai pedir música no 'Fantástico'?".



A Record TV anunciou nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa realizada ao vivo no programa Hoje em dia, os primeiros participantes de A Fazenda 13. O reality show rural estreia na próxima terça-feira (14/09) às 22h45. Ao todo, o elenco contará com 21 famosos.