Sessão da tarde: ‘Um tira no jardim de infância 2’ é exibido nesta segunda (13/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

Agente do FBI, Reed tem uma nova missão em um lugar peculiar. Ele se infiltra na mais prestigiada escola infantil de Seattle como professor para recuperar um pen drive com informações sigilosas roubadas do programa de proteção à testemunha. Porém, percebe que cuidar de crianças não é tão simples como imaginava. Este é o enredo de Um tira no jardim de infância 2, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (13/9).

O filme conta com a participação dos atores Bill Bellamy, Dolph Lundgreen, Sarah Strange e Darla Taylor no elenco.

Confira o trailer: