Festival de Inverno de Petrópolis terá formato híbrido e programação on-line

(crédito: Dellarte/Divulgação)

O Festival de Inverno de Petrópolis, produzido pelo Instituto Dellarte, chega à sua 20ª edição com programação híbrida que envolverá apresentações presenciais e on-line. Promovido em parceria com a Universidade Católica de Petrópolis (UCP), o Festival ocorrerá durante cinco dias e as apresentações serão distribuídas entre o Salão Nobre e a Capela da UCP.

A cerimônia de abertura contará com a participação da Orquestra-Escola Petrópolis e será transmitida ao vivo do Salão Nobre da UCP pelo canal do You Tube da Dellarte, o mesmo acontecendo com o concerto de encerramento, que terá a participação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.

Além das apresentações de música clássica, a programação traz um total de 10 atrações que acontecerão de forma on-line, sob a curadoria de Pedro Miranda, precedidas por uma entrevista com diversos músicos que ficará a cargo do jornalista Rodrigo Alzuguir.

Todas as atrações deste ano são gratuitas. Ao público participante é solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível para a Campanha da Solidariedade, a ser entregue no local do evento. Para maiores informações, consulte o site.