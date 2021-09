Ed Sheeran faz referência a Elton John no novo clipe 'Shivers'

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Music/You Tube/Reprodução)

Ed Sheeran retorna à música para promover seu mais recente trabalho. Após o sucesso de Habbits, o cantor e compositor lançou nesta quinta-feira (9/9) o single Shivers, segunda faixa do álbum ‘=’ (Equals). Um videoclipe também foi lançado em conjunto, no qual o artista faz referências ao cantor britânico Elton John.



O disco foi anunciado em 2 de setembro e o cantor revelou, em seu Instagram, que a canção começou a ser escrita após o fim da turnê Divine, escrita ao longo de três dias e adotando um estilo mais “outonal”. Na mesma postagem Ed informou para os fãs que o clipe é “selvagem”.

O próximo disco de Ed Sheeram, anunciado em 19 de agosto, está previsto para ser lançado em 29 de outubro. Shivers já está disponível nas plataformas digitais e no canal oficial do YouTube pela Warner Music, via Asylum Records.

Confira a seguir o novo clipe do cantor: