Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (11/9)

OQ Oscar Quiroga

Aceita a complexidade



Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



Toda pessoa boa tem sombras, assim como, também, toda pessoa má tem momentos de luminosidade. Todo ser humano é um sistema complexo, não linear, mas nós pretendemos compreender essa complexidade através de uma lógica que una, com simplicidade, causas e efeitos, para nos dar o alívio de imaginar que entendemos a realidade. Porém, tanto não a entendemos que o tempo inteiro tentamos encaixar cubos em esferas e não nos importa que isso não dê certo, simplesmente decretamos que as coisas sejam assim ou assado, independente de os fatos não nos apoiarem nessa empreitada. E se a realidade não se submete ao nosso julgamento, pior para ela, porque reagimos com mau humor, como se a errada fosse ela, e não nossa teimosia. Se queres conhecer a ti e às pessoas com que te relacionas, evita a linearidade, aceita a complexidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de que o medo é tido como sinal de perigo, nem sempre é assim. Por vezes, o medo é o anúncio do tamanho do que vem vindo por aí, e pode ser coisa muito boa também. Uma coisa é certa, é difícil decifrar o medo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas com que você briga são as referências que sua mente usa, mas na verdade, a briga é com sua própria alma, e não com elas. O mesmo acontece na inversa, com as pessoas com que sua alma se sente à vontade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Encontre, no ritmo do dia a dia, a paz, o conforto e a segurança que você precisa para continuar afirmando que viver vale a pena. Neste momento, sua alma não precisa de nada sofisticado, apenas dos prazeres cotidianos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É desprovida de sentido uma vida em não haja regozijo periódico, porque sem esse a alma não encontra sabor nem enxerga a imensa paleta de cores que a realidade apresenta. Reivindique o regozijo que você merece.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que um dia começou encontrará seu fim, isso é inevitável. Porém, tão inevitável quanto isso também é que tudo tenha continuidade, porque a vida não se detém nem sequer por um instante, ela conta com a eternidade.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem sempre a alma deve estar focada naquilo que precisa fazer, há momentos, como agora, em que a alma precisa se distrair, vaguear por outras galáxias enquanto continua cumprindo seus deveres, dentro da normalidade.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os trancos e solavancos da atualidade passarão, e não deixarão marcas indeléveis se você não se aprofundar exageradamente nas preocupações. A dose de conforto e segurança que você precisa será garantida.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O esclarecimento e a lucidez não são condições que simplesmente acontecem, mas fruto de sua alma enfrentar os dilemas e os aproveitar para abrir passagem no meio de muitos convencimentos equivocados.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora, detenha um pouco se impulso aventureiro, ou melhor, dirija essa força para dentro de você, pois, o desafio disponível é abrir caminho por entre as sombras densas dos erros de julgamento que você fez.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pretender que as pessoas que você aprecia sejam suas apoiadoras incondicionais é, na prática, muito pedir, porque se elas forem verdadeiras amigas terão de contrariar movimentos que não sejam positivos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Que do pensamento à ação haja o menor tempo possível, pois, agora valerá a pena errar por agir do que depois se arrepender do erro de não ter aproveitado a oportunidade de colocar em prática seus pensamentos.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pensar bem é fundamental, porém, mais importante do que isso é que suas ações sejam o fiel reflexo de tudo que você pensar, porque é na prática que você encontrará a oportunidade de afiar seu discernimento. É assim.