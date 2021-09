Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (12/9)

OQ Oscar Quiroga

Não há desventura que dure para sempre



Data estelar: Lua cresce em Sagitário.



Não importa o quanto desanimes nem o tanto que te desagrade a realidade em que tua alma se encontra inserida, em algum momento, pela força de tua própria natureza, vinculada intimamente ao funcionamento do Universo, que é a Vida de tua vida, as projeções mentais que faças ao futuro te entusiasmarão e te erguerão como se uma grua invisível te alçasse. Despreza teus tormentos, desqualifica tua ansiedade, cospe depreciativamente sobre os demônios interiores que te atormentam, e hoje beija a vida com ânimo, porque ela te beijará de volta. Não precisas forçar a alegria, ela fluirá naturalmente a partir do instante em que te projetes mentalmente ao futuro e deixes que o espírito de aventura, que ficou escondido, retorne ao protagonismo. Não há desventura que dure para sempre, e ela pode ser encurtada com mínima alegria.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Saia à esmo por aí, porque a vida circula livremente e se manifesta aparentemente ao acaso, mas, como todo mundo sabe, não há acaso no destino, apenas acontece que nossa humanidade tem dificuldade de entender a vida.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A paciência demora para acabar, mas quando acaba não há retorno, ela simplesmente acaba. Procure se antecipar a esse momento, ciente do não retorno quando a paciência acaba e de todos os efeitos colaterais disso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Valerá a pena iniciar diálogos sinceros e honestos com as pessoas que servem de referência para sua alma, essas mesmas com que, normalmente, há discórdias e desavenças, justamente porque servem de referência.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Poucas e boas coisas serão suficientes para fazer deste domingo um momento especial. Se você não se complicar procurando sofisticação, verá que tudo que está ao alcance de sua mão é mais que suficiente para o regozijo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Resgate do fundo de sua alma os empreendimentos que um dia fizeram seu coração ferver de vontade de os realizar, mas que foram ficando para trás e acabaram no fundo da gaveta. É hora de fazer o resgate e tentar de novo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Passar bons momentos nos lugares que sua alma considera familiares, porque aí se sente à vontade, protegida e com o devido conforto; não haveria destino melhor para este dia. Sem exigências, com o disponível.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de nada ter encontrado definitiva solução, mesmo assim dá para passar alguns bons momentos de distração, divertimento e leveza. Nada sofisticado ou complicado, apenas a vida fluindo com boas risadas. Só isso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Melhor você não complicar o que não precisa nem comporta mais, porque neste momento, e apesar de quaisquer dilemas que atormentarem sua alma, está tudo certo, mesmo que o mundo continue incerto.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tomar iniciativas é com você, porém, agora não se trata apenas de dar o pontapé inicial, mas de acertar na iniciativa pertinente. Por isso, em vez de se lançar precipitadamente à ação, tome um tempo para refletir.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome um tempo para ficar à sós com sua alma, refletindo com sinceridade e honestidade sobre o papel que andou assumindo diante dos acontecimentos. Faça isso para limpar as impurezas que impedem seu progresso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Bons momentos com as pessoas podem ser eclipsados porque essas pessoas contrariam seus desejos e aspirações. Isso acontece normalmente, porque as pessoas têm vida própria e são, por isso, inesperadas. É bem assim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Domingo é, na verdade, o início da semana útil. Portanto, é pertinente que você o aproveite e comece, também, a organizar seu trabalho e colocar em prática suas ideias. Só valerão as ideias praticadas.