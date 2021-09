Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (13/9)

OQ Oscar Quiroga

Liberdade



Data estelar: Lua quarto crescente em Sagitário.



Ninguém nasce humano entre o céu e a terra para sofrer dores constantes e se atormentar, isso acontece apenas porque perdemos o tempo disponível para fazer o que viemos a executar, que é consolidar a vivência da liberdade. Sabemos ser livres em nossas mentes, onde nos permitimos pensar o que queremos, imaginando mundos e fundos, nos regozijando com perspectivas maravilhosas, porém, pouco nos atrevemos a experimentar na prática a dinâmica que imaginamos. Sem a prática do que imaginamos, criamos dor para nós e, infelizmente, para todas as pessoas com que nos relacionamos também. A liberdade é o destino humano, sobre a qual nosso escasso conhecimento e prática inventa conceitos distorcidos e equivocados. Liberdade é decidirmos nos dedicar com afinco a nos tornarmos destros na manifestação de nossas potencialidades.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que as ideias se transformem em realizações, o caminho é longo, sinuoso e cheio de assuntos pequenos que precisam ser costurados uns com os outros para surgir um cenário de proporções interessantes. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em algum momento você terá de abrir mão de seguir pelo caminho mais seguro e terá de se atirar atrevidamente à aventura da vida, sem exigir que tudo tenha respaldo. Chegou a hora de fazer suas apostas. Em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Talvez você não receba bem as orientações e conselhos que as pessoas lhe oferecem, porque contradizem sua postura, mas seria sábio de sua parte, pelo menos, colocar em prática e testar os resultados. E aí decidir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Manter a ordem cotidiana não parece grande coisa, dado que a alma viaja longe em cenários maravilhosos e grandiosos. Porém, é de pequeno em pequeno passo que o grande cenário acaba sendo conquistado. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É legítimo que você pretenda assegurar seu caminho, mas você precisa tomar cuidado para que a medida de segurança que você pretende não seja incompatível com a medida de segurança que as outras pessoas necessitam.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que puder ser finalizado por você, há de ser considerado prioridade neste momento. Escolha algum assunto, especialmente algo que venha se arrastando há muito tempo sem solução. E siga em frente com a conclusão.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sacrifícios sempre serão necessários, principalmente nesta época da história humana, em que tudo se tornou mais incerto do que nunca. Você não poderá antecipar os resultados, terá de se sacrificar em nome desses.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ainda que você não goste das orientações recebidas, e sua primeira reação seja tomar distância, mesmo assim você se encontra num momento em que poderia, pelo menos, testar o alcance dessas orientações. Só testar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que você queira ver realizado, melhor será assumir a responsabilidade e fazer acontecer, porque se terceirizar, acabará se decepcionando com os resultados. Caminho árduo, mas resultados garantidos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A realidade se torna um pouco mais árdua e difícil nesta parte do caminho, mas na verdade nada mudou, são as mesmas circunstâncias de sempre. O que mudou foi seu estado de ânimo, sua disposição. E isso muda tudo.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O bem da maioria das pessoas só pode resultar em seu próprio benefício também. Talvez, à primeira vista isso não pareça assim e, pelo contrário, as coisas se apresentem como um sacrifício para você. Só que não.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seguir as orientações que as pessoas lhe ofereçam não ferirá sua ânsia de liberdade e independência, pois, isso não significará que você abdicará de sua vontade, apenas que aceitará o que parece ser uma boa orientação.