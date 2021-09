Ator de Carinha de Anjo, Luiz Carlos Araújo é encontrado morto em São Paulo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/ Instagram)

O ator Luiz Carlos Araújo, que participou da novela infanto-juvenil Carinha de anjo (2016), do SBT, foi encontrado morto neste sábado (11/09), no apartamento onde morava, em São Paulo.

Marilice Cosenza, amiga do artista, prestou depoimento junto com os familiares na 2º DP do Bom Retiro, região central da capital paulista após a confirmação da morte. A Polícia Civil investiga o caso.



"A polícia está terminando a investigação. Saí a pouco da delegacia onde estive à noite toda com a família dando depoimentos", iniciou.



"Luiz era meu melhor amigo. Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama", contou Marilice.



Na sequência, ela revelou via publicação no Facebook, a última vez que falou com o ator, de 39 anos, foi no dia 5 de setembro. "Tudo triste é inacreditável”, completa.



Luiz era muito conhecido no meio artístico, ele tinha uma longa experiência no teatro musical. O ator participou de espetáculos como Tieta do agreste, Lisbela e o prisioneiro, Dois filhos de Francisco, O primo Basílio e Garota glamour.



Além de atuar nos palcos, ele também realizava trabalhos como locutor.



Luiz Carlos voltará as telinhas com a reprise de Carinha de anjo, confirmada pela emissora de Silvio Santos no lugar de Chiquititas (2013).



Amigos e famosos lamentam a morte de Luiz Carlos Araújo



Camilla Camargo, atriz.



“Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de la pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão. Nós dois librianos, adorávamos compartilhar isso também e já comemoramos juntos essa alegria. Te amo pra sempre, esses abraços estarão comigo pra sempre, sinto que você não conhecerá meus pequenos como estávamos combinando, essa pandemia tirou isso da gente, mas Deus nos deu muitos outros momentos pra ficarem eternamente no meu coração. Está doendo Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade. Até breve”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Tony Germano, ator.

“Meu amigo, estou sem chão. Amigo de tantos anos e tantas risadas. Tantas discussões acaloradas. A última vez que nos vimos, você estava preocupado por eu andar sozinho no meio da confusão do Carnaval à noite. Vou sentir muito a sua falta, mesmo nos vendo tão pouco, mas eu tinha certeza que de vez em qdo nos esbarrariamos e continuariamos sendo sempre os amigos. Vá em paz”, lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tony Germano (@tonygermano)

Kiara Sasso, atriz.

“Como acreditar? Uma pessoa extremamente doce, amável, talentosa e um exemplo de saúde, simplesmente nos deixar? Luiz querido, não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas isso não me impediu de ser impactada pela sua linda energia! Que a sua passagem seja tão cheia de luz. Você fará falta”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? Kiara Sasso ???? (@kiarasasso)

Ubiracy Brasil, ator.

“Lu foi um ator incrível! Ser humano solidário, amigo querido, profissional dedicado! Quantas Risadas demos juntos nos bastidores do musical de Dois Filhos de Francisco”, relembrou.