Fernanda Takai e Orquestra Sinfônica de Ouro Preto fazem concertos virtuais

Uma série de concertos da Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, com a participação de nomes destacados da música popular brasileira, está em cartaz nas plataformas digitais. Na estreia, a convidada foi a cantora Fernanda Takai, vocalista da banda de rock mineira Pato Fu, que interpretou clássicos da obra de Antônio Carlos Jobim. As apresentações prosseguirão até o fim do ano.

Os próximos convidados serão o sambista carioca Diogo Nogueira, em setembro; a cantora e compositora Ana Carolina, no mês de outubro; e o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença, em novembro. O concerto de encerramento, marcado para dezembro, terá como atração o pop star Lulu Santos. Do projeto, que integra o Circuito SulAmérica de Música e Movimento, além dos concertos, haverá bate-papo com o maestro Rodrigo Tofollo, regente da orquestra e os artistas convidados.

Criada há 21 anos, a Orquestra de Ouro Preto, uma das mais prestigiadas do país, caracteriza-se por sua versatilidade. Além da apresentação em salas de concerto e outros espaços no Brasil e no exterior, dedica-se à formação de instrumentistas. O trabalho que desenvolve musicalmente tem registro em 12 CDs e sete DVDs.

“Nesse nosso novo projeto, em parceria com a SulAmérica, a cada programa um artista diferente vai cantar e falar de musicalidade, de brasilidade. A primeira convidada é ninguém menos que Fernanda Takai, que, como a orquestra, é aqui de Minas. Em O Tom de Takai, interpreta clássicos do repertório do nosso grande maestro Tom Jobim. Vai ser um programa repleto de homenagens, muito emocionante, com uma música de grande qualidade na voz de uma das maiores intérpretes MPB”, ressalta Tofollo.

A Orquestra abre o concerto tocando coletânea de valsas, The mission (Ennio Moricone), Noviça rebelde (Richard Rodgers) e The typewriter (Leroy Anderson). Na segunda parte, Fernamda Takai canta Aí quem me dera, Corcovado, Estrada do sol e Insensatez, de Tom Jobim e parceiros. “Vinha fazendo algumas apresentações, antes da pandemia, mas agora é a grande chance pra todo mundo conseguir assistir a esse noso encontro. Nós vamos fazer um repertório de Tom Jobim, com canções conhecidas e também algumas pérolas que estavam esquecidas, e ganharam arranjos incríveis da Orquestra Ouro Preto”, destaca Takai.

Domingo, às 18h30, com transmissão pelo Canal 500 da Claro TV e pelo canal da Orquestra no YouTube.