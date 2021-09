Novas inscrições para a edição do 'BBB 22' serão reabertas nesta segunda-feira

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação / TV Globo)

Novas inscrições para a edição do programa Big Brother Brasil 22, da TV Globo, serão reabertas novamente nesta segunda-feira, 13. O alerta foi dado na véspera por Boninho. O diretor do BBB gravou um vídeo e publicou no perfil dele no Instagram.

Serão 20 mil novas inscrições para o reality show da TV Globo a partir desta segunda.

No fim de agosto, Boninho já havia dado o spoiler. "Vai rolar de uma vez só, daqui a, sei lá, no máximo 10 dias, 15 dias. O que você tem que fazer? Se preparar, já faz seu vídeo, deixa tudo armado porque, quem completa, tira o outro", disse na época.

A vencedora da última edição foi a paraibana Juliette Freire, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Desta vez, o reality não será apresentado por Tiago Leifert, que decidiu não renovar contrato com a Globo.