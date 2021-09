Lil Nas X e Olivia Rodrigo triunfam no MTV Video Music Awards

AF Agência France-Presse

(crédito: Michael loccisano)

A 40ª edição do Video Music Awards de MTV (VMA) consagrou Lil Nas X e Olivia Rodrigo, em uma cerimônia que voltou a contar com a presença do público após o evento reduzido no ano passado devido à pandemia.

O evento aconteceu no domingo (12/9) à noite no Barclays Center do Brooklyn, com audiência completa e de máscara.

O show começou com um vídeo pré-gravado de Madonna, que fez história no primeiro VMA, em 1984, com uma apresentação de "Like A Virgin".

Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da noite, Vídeo do Ano, por "Montero (Call Me by Your Name)".

"Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", declarou o jovem de 22 anos.

Olivia Rodrigo venceu em três categorias, incluindo Canção do Ano por "Drivers License" e Artista Revelação.

"Eu sou muito agradecida por poder fazer música e as coisas que amo e chamar isto de meu trabalho", disse a jovem de 18 anos, cujo álbum de estreia "Sour" alcançou o topo das paradas

Justin Bieber venceu nas categorias Artista do Ano e Melhor Vídeo Pop por "Peaches".