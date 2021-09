Sessão da tarde: ‘Joy: O nome do sucesso’ é exibido nesta terça (14/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: 20th Century Fox/Divulgação)

Joy é uma jovem brilhante, mas sua vida pessoal é extremamente complicada. Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com seus pais e ex-marido. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o espaço com seu pai, apesar de ter se divorciado há 17 anos. Criativa desde a infância, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos. Este é o enredo de Joy: O nome do sucesso, filme exibido na Sessão da tarde desta terça-feira (14/9).

O filme conta a história real de Joy Mangano, empreendedora americana conhecida por uma série de invenções e é protagonizado por Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez.

Confira o trailer: