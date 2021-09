Neymar ironiza crítica de Patrícia Pillar: 'Tenho que parar de fazer gol'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Neymar resolveu responder a declaração de Patrícia Pillar feita na última quinta-feira (9). A atriz não gostou da fala do jogador após a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 sobre o Peru.

“Vai ser uma honra passar o Pelé”, disse o atleta em entrevista pós-jogo, referindo-se ao ranking de maiores goleadores da Seleção.

A artista criticou o jogador de futebol no Twitter. "Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável", escreveu.



Um internauta da rede social ainda tentou argumentar: "Mas é um dado, Patrícia, não é um desleixo com o Pelé". Na sequência, Pillar rebateu: "Pelé está no hospital, não era hora".

Na madrugada desta segunda-feira (13), o atacante do PSG resolveu ironizar o comentário da atriz global. "Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora", escreveu, colocando emojis de risadas na sequência.

Pelé se recupera de "maneira satisfatória" após retirada de tumor no colón direito no último sábado (04/09), de acordo com o último boletim médico divulgado.