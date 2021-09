Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (14/9)

OQ Oscar Quiroga

A experiência da liberdade



Data estelar: Sol e Netuno em oposição, Marte ingressa em Libra; Lua cresce em Capricórnio.



Quando tentamos entender a liberdade, logo a formulamos numa dimensão além do que nos parece ser os obstáculos e limitações para ela. Como resultado, ao buscarmos consolidar nossa liberdade, passamos a existência lutando contra as restrições e, assim, não vivemos a liberdade, mas as contendas intermináveis. A experiência da liberdade não reside em destruir os obstáculos, mas em aceitar, como um princípio inamovível, que nossos destinos, apesar de estarem traçados, porque não podemos escolher sermos outra coisa diferente que humanos, possui uma margem de manobra, na qual imprimimos nossas marcas registradas através das escolhas que fazemos em cada solitário instante existencial. A experiência da liberdade é essa, escolher.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As cobranças, você não gosta, mas será necessário ouvir com atenção, porque muitas dessas são legítimas e, se aceitas, com certeza serviriam para retificar o rumo dos acontecimentos e todo mundo se beneficiar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em nome de você aumentar o nível de autoconfiança, que é fundamental para a experiência de vida, não busque facilidade nem atalho agora, mas se dedique e explorar ao máximo os recursos que estejam disponíveis.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você chegou a um momento em que a alma sente a urgência de dar o pontapé inicial em algo que a entusiasme. Isso é possível, mas você precisa ter feito anteriormente algum planejamento, o esboço de algum projeto.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mexer nos móveis e na decoração dos ambientes em que você passa a maior parte do tempo será uma boa ideia neste momento, principalmente se você não ficar pensando demais e a colocar em prática com rapidez. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para tudo ficar às claras, talvez seja necessário que as tensões se manifestem com mais força, até acontecerem as discussões. Assim, as pessoas envolvidas revelarão com mais clareza seus reais posicionamentos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O alívio virá na mesma medida em que você recuperar uma parte de sua independência, pois, de outro modo, os perrengues continuarão circulando sem restrições. Tenha como prioridade aumentar sua independência.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Normalmente, nossa humanidade enxerga as tensões com desconfiança e temor, como se fossem negativas. Porém, na prática, é quando as tensões imperam que a alma sai do seu lugar de conforto e começa a se movimentar com firmeza.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você faria impulsivamente em qualquer outro momento de sua vida, mereceria um pouco mais de reflexão agora e nas próximas semanas. É que parte de sua vitalidade se movimenta para o recuo. Recue você também.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada se resolveria entre as pessoas se elas continuassem se sentindo confortáveis com a postura adotada, que deixa as pontas soltas existirem sem intervir para fazer algo em nome de solucionar. Tensões necessárias.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mais do que nunca, você precisa se munir de boa vontade e a colocar em prática o mais rapidamente possível, aproveitando cada espaço de tempo para avançar em seus projetos de vida, mesmo que de forma atrapalhada.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aumentar o tom da voz não fará com que suas ideias se tornem mais verdadeiras nem muito menos fará com que as pessoas prestem atenção. A real perspectiva é que o aumento do tom se torne um tiro saindo pela culatra.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os riscos que você precisa assumir não são tão terríveis assim, porém, as orientações do medo interior fazem parecer que sua alma esteja à beira do abismo. Cuide para não se confundir com o medo, e tomar as decisões erradas.