Presença de pai

PI Pedro Ibarra*

Vivendo a felicidade de ter se tornado pai recentemente, o Youtuber Fred, do canal Desimpedidos, decidiu que não quer guardar para si os aprendizados da paternidade. Além de compartilhar o crescimento de Cris, filho dele com a influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, Fred busca usar do alcance que tem para conscientizar homens da importância de uma paternidade responsável e presente.“Eu queria passar um alerta mesmo, do quão é importante a presença do pai nesse primeiro tempo, principalmente para dar um apoio para a mulher ,que passa por um período muito difícil, de verdade”, afirma Fred em entrevista ao Correio.

O youtuber tem influência imensa nas redes sociais, possui 7,8 milhões de seguidores no Instagram, o Desimpedidos beira os 9 milhões de inscritos no YouTube e é considerado o maior influencer de futebol do mundo, e a maioria dos seguidores são homens, o público que ele pretende conscientizar. “É pensando nas mulheres de fato, porque desde que o homem se entende por gente, somos criados numa cultura bem machista. Quando se trata de gestação de puerpério, o homem ainda tem muito a visão da diversão da coisa, não da responsabilidade”, acrescenta.

A presença como pai vem também da família, Fred tem o pai, Dalso, muito participante desde a infância e até hoje.”Eu só estava acostumado de ter meu pai próximo, mas, hoje em dia, eu entendo que, por conta disso, eu sei o tanto que ele foi fundamental para a minha criação”, conta o influencer, que sempre insere a família nos videos e na vida pública, tendo os dois já participado de quadros do Desimpedidos. “A partir do momento que eu fiquei sabendo que me tornaria pai, eu senti que era uma responsabilidade muito grande e percebi que quero ser para o meu filho este pai que o meu pai foi para mim”, complementa.

Fred passa pela fase de retomada ao trabalho e não pode mais ficar tanto em casa com o filho. O youtuber afirma que ainda está aprendendo a lidar, mas que já criou táticas para o retorno às tarefas profissionais. “O principal segredo de início é sempre ter o Cris no pensamento. É óbvio que meu trabalho tem que continuar, minha vida tem que continuar, afinal, tem um monte de conta do Cris para pagar”, brinca o apresentador. “Eu era tão viciado no meu trabalho, que eu não pensava em voltar para casa. Eu era sempre o último a sair. Agora, mudou totalmente, acabou o que eu tenho que fazer, eu já volto correndo para casa para ficar com o Cris, porque a sensação é muito gostosa”, adiciona sobre a vida com filho, que tem quase dois meses. “Parece o mínimo, e é de fato, mas você estar presente para o próprio filho e a própria família faz toda diferença”, completa.

Conciliando a vida de pai e profissional, Fred mira novos objetivos para a carreira. “Um sonho que sempre esteve presente em mim, mas agora eu vejo que está chegando a hora “.

*Sob supervisão de Severino Francisco