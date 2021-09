Celebridades desfilam moda e alta-costura no Met Gala 2021; veja

RN Ronayre Nunes

Met Gala 2021 - (crédito: Angela WEISS/AFP - Theo Wargo via AFP - Dimitrios Kambouris via AFP - Mike Coppola via AFP)

Organizado anualmente pelo Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, o Met Gala 2021 bombou na noite desta segunda-feira (13/9). O evento beneficente deste ano contou com a presença da brasileira Anitta.



A funkeira foi convidada ao evento pelo designer Alexandre Birman, e por comunicado, mostrou entusiasmo: “Fico muito honrada pelo convite para participar de um (dos) eventos mais aguardados do ano em todo mundo. Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do museu de arte Metropolitan, em Nova York. Isso me deixa mais animada ainda! Eu amo moda e nunca havia comparecido a este evento fashionista. Tô adorando a ideia e quero ver de perto todos os lookinhos maravilhosos”.

Além da brasileira, também estiveram no Met Gala 2021 outras grandes celebridades, como Billie Eilish, Lil Nas X, Rihanna, Jennifer Hudson, Keke Palmer e outros.