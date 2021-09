Organização Luta Pela Vida será responsável pela Conferência de Cultura do DF

CB Correio Braziliense

Conferência de cultura reúne gestores da área para pensar as políticas culturais da cidade - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

Na última quinta-feira (9/9), a Secretaria de Economia e Cultura Criativa do Distrito Federal (Secec), publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DOFD), o resultado final do edital para a realização da 5ª Conferência de Cultura do Distrito Federal (CONC-DF). A Organização da Sociedade Civil (OSC) Luta Pela Vida foi selecionada em candidatura única.

Prevista para a primeira quinzena de novembro, a quinta edição do evento terá 11 dias de duração e transmissão pelo canal do YouTube da Secec. Segundo a Secretaria, a entidade selecionada terá R$ 50 Mil para a elaboração da conferência e receberá o valor após assinar o Termo de Colaboração.

Em entrevista à Agência Brasília, a chefe da Assessoria de Articulação de Políticas Culturais da Secec, Mirella Ximenes, informa que as conferências de cultura são âmbitos de participação popular voltada para a análise do cenário cultural no DF. “Importante para que os gerentes e conselheiros estabeleçam as metas do governo para condução de políticas públicas para a cultura durante os próximos dois anos”, pontua a gestora.