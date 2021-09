CB Correio Braziliense

(crédito: Timothy Oliveira/Divulgação )

São Paulo foi escolhida como local de gravação do novo EP da banda Atitude 67 como uma forma de homenagear a cidade que acolhe o grupo desde 2016. A intenção é registrar o carinho que os integrantes têm pela cidade em que viveram o sonho da música e a faixa faz parte do projeto Rua.

A faixa foco do EP é o single Maverick, cujo clipe explicita a paixão que os matogrossenses da Atitude 67 têm por carros antigos. O clipe está disponível no YouTube. As demais produções audiovisuais de Rua têm previsão de lançamento todas as quintas deste mês, às 11h. Anteriormente, o grupo havia lançado os EPs Mato e Onda, que também fazem parte da trilogia Atitude do rolê.

A trilogia foi gravada em diferentes cidades do país, sendo que o primeiro EP, Onda, foi registrado nas Orlas de Salvador e do Rio de Janeiro. O EP Mato retorna às raízes matogrossenses dos integrantes do grupo. Todos os projetos possuem a assinatura musical de Dudu Borges e estão disponíveis em todas as plataformas digitais.