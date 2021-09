Trio de rap 3030 lança single autoral ‘Realidade paralela’

CB Correio Braziliense

(crédito: 3030/Divulgação)

O trio de rap 3030 lançou, nesta sexta-feira (10/9), nas plataformas digitais e no YouTube, o single Realidade paralela. Criada por LK, Bruno Chelles, Rod e Bárbaro Dias, o mais novo trabalho do grupo acompanha um videoclipe gravado na Praia do Espelho, no sul da Bahia e no Rio de Janeiro.

O 3030 é um grupo de rap carioca formado pelos músicos Rod, LK e Bruno Chelles, que mistura a batida e as rimas do hip-hop com elementos da bossa nova e do forró. O nome do grupo é uma referência ao final do número de telefone de uma pizzaria da região onde residem. Além do rap e do hip hop, o 3030 também se caracteriza pela influência musical da mpb, samba e jazz.

Fundado em 2008, o grupo de rap já lançou seis álbuns de estúdio: Quinta dimensão (2012), Entre a carne e a alma (2015), Acústico 3030 (2016), Alquimia (2018), Tropicália (2019) e Infinito interno (2020).

Os artistas, que receberam Disco de Ouro pelo álbum Infinito interno, também possuem o lançamento do DVD Tropicália (2019), gravado no Circo Voador. Em 2014, o grupo teve a música O terço como trilha sonora do filme Trash: a esperança vem do lixo, longa estrelado por Wagner Moura e Selton Mello.

Confira a seguir o novo single do 3030: