Simaria é detonada após falar sobre queda de avião no Encontro

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Nesta terça-feira (14/09), Simone e Simaria fizeram uma participação especial no Encontro com Fátima Bernardes, atração da TV Globo.

Durante o programa, ao vivo, toda a produção foi pega de surpresa com a notícia sobre o trágico acidente de avião em Piracibada, interior de São Paulo.



Simone Mendes revelou que muitos fãs acreditaram que as duas estavam na aeronave, visto que os prefixos eram parecidos - o que caiu era SM, e o delas é S&S.



"Não sei se pelo fato da sigla atrás ser SM, só que no nosso jato é S&S, de Simone & Simaria. Confundiram e começo essa notícia se espalhar de que a gente estava dentro do jato", relatou a coleguinha à apresentadora Fátima Bernardes.



Na sequência, Simaria Mendes contou que as duas receberam ligações de amigos chorando, pensando que elas estavam entre as vítimas da queda.

"A gente sempre diz uma coisa: quem tem promessa não morre, a gente tem muita coisa pra cumprir ainda, em nome de Jesus".

Simaria Mendes

Logo em seguida, a irmã da cantora prestou uma homenagem e se solidarizou aos familiares das vítimas.

"A gente quer se solidarizar com toda a família das pessoas que estavam dentro daquele avião. Deve ser uma tristeza insuportável", lamentou Simone.



Entretanto, a fala da irmã mais velha recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais.



Confira, abaixo, a repercussão:

A Simaria falando no Encontro com a Fátima, que algumas amigos se preocuparam com a possibilidade de o avião que caiu ser delas, e solta um: "quem tem promessa não morre"... Zero noção com os familiares das vítimas



Tem que acabar o crente pra ontem — Pato ????????????? (@brunissima_) September 14, 2021

Fátima Bernardes falando sobre as pessoas terem achado que eram Simone e Simaria no avião que caiu nessa manhã.

Simaria: "Quem tem promessa não morre" olha já deu tempo dessa mona ser cancelada, não dá! A cristã queridinha de Deus, então ele tem seus preferidos — Oyáci ????????? (@EstherSushi) September 14, 2021

Nossa. Que desnecessário a Simaria falando quem tem promessa não morre sendo que 5 pessoas no avião acabaram de morrer... — Carou :3 (@carouvieira) September 14, 2021

Simaria ao dizer que amigos estavam preocupados com a dupla se estavam no avião que caiu em Piracicaba disse que quem tem promessa não morre. É preciso ter cuidado com as palavras e não soou legal para com as vítimas e seus familiares. #Encontro — JV (@Jeromev22) September 14, 2021

Simaria e a noção e empatia Zero pelas pessoas que faleceram no acidente de avião #Encontro — ???????????? (@mayrazipp) September 14, 2021

A Simaria sobre 7 pessoas terem morrido numa queda de avião, que não era o avião dela: “quem tem promessa não morre”. Só você tem planos e fé em Deus né, lírio do campo? #Encontro — Jessica ?? (@Jskandrade) September 14, 2021





Queda de aeronave no interior de São Paulo



O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (14/09). A aeronave caiu numa área de mata no bairro Santa Rosa, na cidade de Piracicaba, São Paulo. Sete pessoas que estavam a bordo do avião bimotor modelo King Air B200, ano 2019, prefixo PS-CSM - entre elas piloto, co-piloto e cinco passageiros da mesma família - morreram carbonizados no local.

O Corpo de Bombeiros já localizou os sete corpos, segundo a prefeitura. As informações são do portal G1.