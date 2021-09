Met Gala 2021 termina com apresentação exclusiva de Justin Bieber

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Justin Bieber em show exclusivo para o Met Gala 2021 (foto: Reprodução/Vogue American))

O Met Gala 2021 foi o assunto mais comentado das redes sociais nesta segunda-feira (13/09 o evento de gala organizado pela Vogue norte-americana tem como objetivo a arrecadação de fundos para o Metropolitan Museum of Art em Nova York. Pelo tapete vermelho, muitos astros da música passaram com seus looks feitos sob medida para a festa.

Billie Eilish, Rihanna, anfitriã e coanfitriã do evento; Asap Rock, Shawn Mendes, Kanye West, Anitta e Justin Bieber são alguns dos muitos nomes que passaram pelo evento, que voltou a ocorrer depois de uma pausa por conta da pandemia de COVID-19. Bieber, inclusive, teve a missão de encerrar o evento com chave de ouro e realizou um pocket show exclusivíssimo para os convidados do Met.

Justin cantou quatro dos seus grandes sucessos: Lonely, Hold On, Anyone, e o clássico Baby. É a primeira vez em três anos que o cantor faz uma apresentação ao público. Vale lembrar que o cantor está confirmadíssimo na próxima edição do Rock in Rio, no ano que vem.

O tema do Met Gala 2021



O tema escolhido para esta edição do Met foi Na América: Um Léxico da Moda, para celebrar a moda norte-americana. A escolha dá o tom dos trajes usados pelos convidados, que devem adequar os looks ao que está propondo o Costume Institute

Eu realmente acredito que a moda norte-americana está passando por um renascimento. Acho que os jovens designers, em particular, estão na vanguarda das discussões sobre diversidade e inclusão, bem como sustentabilidade e transparência, muito mais do que seus colegas europeus, talvez com exceção dos designers ingleses.

Andrew Bolton, curador do evento