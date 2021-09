Romance inusitado foi inspiração da nova música de Mc Vertinho

LL Lara Leal*

(crédito: Reprodução)

Mc Vertinho investiu em parceria com a dupla sertaneja Fabrício e Henrique para o lançamento de sua nova música de trabalho, Perdoo uma Gaia. Seu novo single é autoral e baseado em uma história real, de um homem que está muito apaixonado e perdoa a traição para não perder sua amada. Perdoo uma Gaia é o primeiro trabalho de parceria do cantor, que apostou na mistura das batidas do funk com o ritmo sertanejo. As expectativas de Vertinho para o novo lançamento são boas.

“Acredito que essa música vai viralizar, acho que vai sair muita dancinha no TikTok”, acredita o músico. A direção musical é de Kondzilla e o clipe conta com a participação de Ellen Santana, Miss Bumbum 2020. O single e o clipe já estão disponíveis no YouTube.

O pernambucano Mc Vertinho viralizou após o seu single Som do paredão estourar nas redes sociais. O single, que foi lançado em 2013, está no Top 30 virais do Brasil e chegou ao Top 60 de Portugal.

“A música foi feita pensando mesmo nos paredões (encontro de carros de som) que são bem comuns em Pernambuco. Me sinto muito agradecido a Deus e ao público por toda repercussão, o hit chegou no Top 50 virais do Spotify”, conta o Mc.

O cantor conta que não irá parar em Perdoo uma Gaia, e que já tem novos lançamentos e parcerias previstos. “Tem muita novidade vindo por aí e logo mais tem um trabalho novo em parceria com o Raí Saia Rodada”.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel