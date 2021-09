Anônimos de Nova York são tema de exposição de fotógrafo brasiliense

CB Correio Braziliense

Ensaio foi realizado em 2011, quando o fotógrafo fzia um curso em Nova York - (crédito: Armando Salmito)

A Galeria Olho de Águia exibe, a partir desta quarta-feira (15/9), a exposição Anônimos, do fotógrafo brasiliense Armando Salmito. Realizadas em Nova York quando Salmito fazia um curso de fotografia no International Center of Photography (ICP), em 2011, as imagens são registros de desconhecidos que, de certa forma, refletem o espírito do que é viver uma das maiores cidades dos Estados Unidos.

Durante 10 meses, Salmito fotografou pessoas na rua com a intenção de traduzir seu próprio encantamento pela cidade. O olhar do fotógrafo coloca em foco a presença humana em uma metrópole na qual o anonimato transforma seus habitantes em espécies de vestígios da dinâmica urbana. A individualidade se perde nesse anonimato e Salmito investe no resgate de uma subjetividade que passa despercebida.



No total, 16 imagens propõem uma ponte entre a lembrança e o esquecimento em um ensaio que brinca com as noções de conhecido e desconhecido. Anônimos ganhou exposição no Espaço Cultural Renato Russo em 2020 e fica até 30 de setembro em cartaz na Olho de Águia (CNF 01, Edifício Praia Mar, loja 12), em ­ Taguatinga Norte. A galeria pode ser visitada de terça a domingo, das 15h às 0h.