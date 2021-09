Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (16/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Preocupar ou despreocupar



Data estelar: Sol e Plutão em trígono; Lua Vazia até 12h24, quando ingressa em Aquário.



Repetir automaticamente a rotina é uma escolha. Manter a alma bem atenta às mudanças, sutis e evidentes, do dia a dia, também é uma escolha. A humanidade que te caracteriza é a que se dedica a fazer escolhas, e quanto mais consciente seja esse processo, mais humana será tua existência. O conforto que nos dá imaginar que poderíamos nos deitar no seio da Vida para ela nos levar para cá e para lá é, na prática, uma forma de abdicar de nossa humanidade, porque o exercício da liberdade de escolher é árduo, e nos responsabiliza pelas consequências, um resultado do qual fugimos como alma que viu Satanás. Cada um de nós pode escolher viver de acordo aos movimentos estelares ou não. Escolher o que fazer na Lua Vazia, por exemplo, se vamos nos preocupar ou despreocupar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Chegar lá é a parte fácil da história. A difícil é o dia a dia que se necessita sustentar para administrar a estabilidade de suas conquistas. Esse é o assunto atual no qual seria sábio você se focar. Melhor assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para chegar longe, ou você se conforma com viajar na imaginação, ou você começa agora mesmo a dar os primeiros e pequenos passos que levem você até lá. Uma coisa é certa, é necessário fazer alguma coisa, mas com cuidado.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que os medos que pareciam superados retornam com força total, fazendo você se sentir vulnerável e frágil. Se de algo servir, tenha certeza de que essa sensação não transparecerá a ninguém. É sua.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A proximidade de pessoas em estado evidente de nervosismo e desorientação trará emoções ambíguas a você, porque por um lado você se compadecerá e tentará ajudar, mas pelo outro quererá distância para se proteger.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pequenas coisas do dia a dia, que não requerem muita atenção, porque funcionam automaticamente, começam a pifar todas ao mesmo tempo, sua alma há de considerar isso um sinal, para deter o ritmo frenético.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A vontade de dar o pontapé inicial nos assuntos que mais lhe interessam terá de ser contida, aguardando por um momento mais auspicioso para acontecer. Freie o impulso, prepare o terreno, planeje e organize melhor.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor não esperar grande coisa de hoje, mas se tiver assuntos importantes para tratar, prefira adotar uma atitude despreocupada, o que só poderia ocorrer se desapegando dos resultados. Afinal, o que tiver de ser, será.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Os desentendimentos correm soltos num dia como hoje, e valerá a pena não se esforçar demais para os superar, mas quando acontecerem, se lembrar de adotar uma postura de desprendimento, sem querer ter a razão.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O que era seguro se torna incerto e isso afeta bastante sua alma, que depositou expectativas em eventos e pessoas. No entanto, ao mesmo tempo é uma oportunidade para você se reinventar, dentro do possível.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As atitudes que normalmente dariam certo, hoje se tornam improváveis na sua eficiência. Na hora em que você perceber isso acontecendo, faça a gentileza, à sua própria alma, de mudar de rumo. Será melhor.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A falta de vitalidade não precisa ser combatida, porque em muitos casos, e provavelmente o atual seja um desses, ela é a forma com que sua alma impede você de se lançar impulsivamente a um tipo de ação inútil.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Segure o tranco do período da manhã, que vem a acontecer com um estado geral de desorientação, a qual, não raramente, produz eventos explícitos de irritação, porque ninguém aceita estar no lugar da desorientação.