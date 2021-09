Rogério Caetano lança álbum autoral com destaque para solos de violão 7 cordas

IR Irlam Rocha Lima

Rogério Caetano lança álbum com 10 faixas nas plataformas digitais - (crédito: Guido Castello/Divulgação)

O violão 7 cordas de aço acaba de ganhar um papel inédito, como instrumento solo. O responsável por desenvolver essa nova linguagem é Rogério Caetano. Músico, compositor e arranjador goiano que iniciou a carreira em Brasília, radicado no Rio de Janeiro desde a década passada. Ele demonstra isso ao lançar nas plataformas digitais um álbum com 10 faixas — todas autorais — no qual exibe o conhecimento dos mais diversos gêneros da MPB.



Rogério deixa claro que, para desenvolver esse trabalho, se valeu da influência recebida de mestres violonistas, entre os quais Dino 7 Cordas e Raphael Rabello. Na parte de composição cita como referências Heitor Villa-Lobos, Agustin Barrios, Radamés Gnattali, Hélio Delmiro e Marco Pereira. “Eles contribuíram decisivamente para que eu me interessasse pelo violão e me descobrisse como compositor”, ressalta.

Entre as músicas selecionadas pelo violonista para Rogério Caetano Solo (título do CD) estão Valsa do tempo (que abre o repertório), Choro bruto, Forró das palmas e Bem- vindo, Lembrança boa e Tema das águas. A elas se juntam as que compôs para artistas de sua admiração: Dino 100 anos e Valsa D’Yamandu. Algumas ele criou há algum tempo, mas há as que foram feitas mais recentemente.



Bacharel em composição pela Universidade de Brasília, Rogério Caetano tornou-se mestre em música, após estudos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com carreira iniciada na década de 1990, o instrumentista pertence à geração de músicos que tem como outros destaques Hamilton de Holanda, Fernando César, Daniel Santiago — todos originários de Brasília — , o gaúcho Yamandu Costa e o pernambucano Eduardo Neves. Ele lançou 10 discos, sendo alguns em duo e trio; e é autor, com Marco Pereira, do método de ensino dedicado ao estudo de violão.

Rogério Caetano Solo

Álbum com 10 faixas. Lançamento da Biscoito Fino nas plataformas digitais.