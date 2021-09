Ator Sérgio Marone e secretário Mário Frias trocam farpas nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: Munir Chatack/Record e Roberto Castro/Mtur)

Os atores Sérgio Marone e Mário Frias, atual secretário especial de Cultura do governo federal, trocaram farpas nas redes sociais. O mote foi o adiamento da votação da lei Paulo Gustavo no Senado. O texto do projeto prevê injeção de R$ 4,3 bilhões do orçamento do governo nos setores cultural e audiovisual.

Sérgio foi às redes sociais criticar o Senado e também Frias, que não teria se empenhado em agilizar a votação do projeto no Senado Federal. "Isso, deixa um monte de ex-colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda. Não fosse seus olhos azuis, jamais teria uma oportunidade na TV", disparou Marone.

Isso, deixa um monte de ex colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda.. não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV. @mfriasoficial e os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo tbem? Explica? https://t.co/dM88MGXoUQ pic.twitter.com/mTXfLBVCGv — Sergio Marone (@SergioMarone) September 15, 2021

Mário respondeu ironizando Marone: "Claro, Morango. Vou deixar de criar um curso profissionalizante para capacitar jovens de baixa renda no mercado de trabalho, aprendendo programação, design gráfico, criação de roteiro, produção musical etc, para dar dinheiro para ex-colega famoso. Vai esperando."