Sessão da tarde: ‘A seleção’ é exibido nesta sexta (17/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Portia Nathan trabalha no escritório de candidaturas da prestigiosa Universidade de Princeton, onde está prestes a conseguir uma grande promoção. Um dia, o velho amigo John Pressman a convida a visitar a escola colegial onde ele trabalha, no intuito de conhecer Jeremiah, um candidato e m potencial à universidade. Chegando no local, John revela sua real intenção com o convite: ele suspeita que o garoto seja o filho que Portia entregou à adoção. Intrigada com essa possibilidade, ela põe sua carreira em perigo para se aproximar de Jeremiah e reatar com o seu passado. Este é o enredo de A seleção, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (17/9).

O filme conta com a participação dos atores Lily Tomlin, Michael Sheen, Nat Wolff, Paul Rudd, Tina Fey e Travaris Spears no elenco.

Confira o trailer: