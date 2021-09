Grupo brasiliense Tribo da Periferia lança single em parceria com MC Hariel

Grupo brasiliense Tribo da Periferia divulgou nas redes sociais e no YouTube o single A vida é um sopro - (crédito: Victor Moura/Tribo da Periferia/Divulgação)

O grupo brasiliense Tribo da Periferia divulgou nas redes sociais e no YouTube o single A vida é um sopro, canção que faz parte do projeto Tribo da periferia – acústico vivências, que está sendo divulgado gradativamente.

A música foi gravada em 12 de agosto, em Vicente Pires, e conta com a participação do cantor MC Hariel. Nos próximos meses, os músicos divulgarão faixas inéditas do novo trabalho com outras participações que contribuíram para a gravação do disco.

O grupo brasiliense é composto pelos músicos Duckjay (Luiz Fernando Correia da Silva) e Look (Nelcivando Lustosa Rodrigues). A produção artística ficou a cargo de Seu Jonas e do próprio Duckjay, pela Kamika-Z Produtora.

Confira a seguir o novo single do Tribo da Periferia:

*Estagiário sob a supervisão de Juliana Oliveira