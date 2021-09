Em ritmo de Paralamas

I » Irlam Rocha Lima

(crédito: Curta On/Divulgação)

Paralamas do Sucesso é, entre as bandas de rock brasileiras, a recordista de apresentações em Brasília, onde tem tocado desde meados da década de 1980. A última vez que esteve aqui foi em 10 de outubro de 2020, quando fez show no Drive-In. Hoje, de volta à capital, é a atração do projeto Open Air Vibrar, na área externa do Ginásio Nilson Nelson, no Eixo Monumental. Aqui, Herbert Vianna (vocal e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone fazem a pré-estreia da turnê Paralamas Clássicos, tendo a companhia de João Fera (teclados), Monteiro Jr. (sax) e Bidu Cordeiro (trombone).

Nesse concerto, o público vai ouvir músicas que marcaram a carreira do Paralamas, entre as quais Vital e sua moto, Óculos, Meu erro, Romance ideal, Alagados, Lanterna dos afogados, Uma brasileira, Ela disse adeus e Cuide bem do seu amor.

A exemplo de outros artistas e grupos da música brasileira, o Paralamas cumpriu longo período de quarentena e, nesse tempo, apresentou lives. Ao retomar as atividades, além do show na capital, em 2020, tocou em alguns eventos corporativos. “Estávamos nos preparando para fazer a estreia do Paralamas Clássicos no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro, show com o qual iríamos cumprir nova turnê pelo país. Mas, com o surgimento da pandemia, tivemos que adiar nossos planos”, comenta João Barone. “Voltar a Brasília, onde temos um expressivo número de fãs, é sempre motivo de alegria, principalmente para participar de um projeto que é realizado em local aberto e que oferece segurança para o artista e o público”, acrescenta o baterista.

Com quase 40 anos de carreira, a banda lançou 13 discos de estúdio, 11 DVDs, emplacou incontáveis sucessos e conquistou oito prêmios, em diversas categorias, no Grammy Latino. Historicamente, o Paralamas foi descoberto pelo grande público após a repercussão obtida com a participação na primeira edição do Rock in Rio, Desde então, passou a conviver com a agenda repleta de compromissos e frequentes turnês pelo Brasil e por países como Argentina, onde também conquistou muito sucesso.