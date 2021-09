CB Correio Braziliense

(crédito: Jean Peixoto)

Na próxima terça-feira (21/9) começa a programação da 3ª edição do BSB Plano das Artes - Distrito Aberto. O evento ocorre até 4 de novembro com palestras e cursos voltados à promoção dos espaços de arte autônomos no Distrito Federal, à alavancagem e à expansão de parcerias que ampliem a discussão sobre os segmentos do sistema da arte.

O evento é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC-SECEC-DF), com participação de 30 espaços dedicados às artes visuais do Distrito Federal.

Durante a programação vai ocorrer o curso Livre de Crítica de Arte – Plano das Artes, com aulas teóricas e práticas com profissionais que atuam nas áreas de crítica de arte, curadoria, história da arte e editorial. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 22 de setembro. Os interessados devem preencher o formulário e encaminhar para o e-mail comunicacaoplanodasartes@gmail.com. Os nomes dos alunos selecionados será divulgado pelas redes sociais e pelo site do evento em 24 de setembro. Os selecionados receberão bolsas de estudo de até R$ 500,00 (quinhentos reais).

O curso vai contar com aulas e palestras focadas em abordagens da arte por meio de experiências críticas, à organização editorial para publicações impressas e plataformas digitais e a produção de textos sobre arte, contextos e currículos artísticos. Ao todo serão 20 vagas, sendo que 14 serão destinadas a moradores do Distrito Federal e de estados do Centro-Oeste e seis para outras regiões do país. Do total de vagas, quatro são reservadas para pessoas de grupos de vulnerabilidade autodeclaradas, sendo elas indígenas, negras e LGBTQIA+.

Os contemplados participarão de oficinas com profissionais que atuam em diversas áreas das artes visuais, entre elas estão Clarissa Diniz, Daniela Name, Fernanda Lopes, Graça Ramos, Marília Panitz e Nahima Maciel. Para mais informações sobre o curso, acesse as redes sociais do evento.