As intrigantes imagens microscópicas de concurso internacional

O concurso fotográfico Nikon Small World, que premia anualmente as melhores imagens microscópicas, anunciou os vencedores deste ano.

A foto vencedora, publicada acima, foi tirada por Jason Kirk, do Baylor College of Medicine de Houston, nos EUA. Ele capturou os detalhes de uma folha de carvalho (Quercus virginiana) — com seus tricomas (estruturas brancas), que protegem a folha das intempéries e dos insetos, estômatos (poros roxos), responsáveis pelo fluxo de gases, e vasos (turquesa), que transportam a água pela folha.

A seguir, confira as demais imagens premiadas na 47ª edição do concurso, que contou com quase 1900 inscritos de 88 países.

Esmeralda Paric e Holly Stefen O segundo lugar ficou com Esmeralda Paric e Holly Stefe, do Centro de Pesquisa de Demência da Universidade Macquarie, na Austrália — elas registraram um dispositivo microfluídico com 300 mil neurônios em rede em duas populações isoladas

Frank Reiser A terceira colocada no concurso revela a pata traseira, a garra e traqueia respiratória de um piolho de porco (Haematopinus suis) — foi capturada por Frank Reiser, do Nassau Community College, de Nova York, nos EUA

Paula Diaz Paula Diaz, quarta colocada, tirou esta foto de um neurônio sensorial de um embrião de rato na Pontifícia Universidade Católica do Chile

Oliver Dum Você nunca mais vai olhar para uma mosca da mesma maneira — esta é a probóscide (espécie de 'tromba' que o inseto usa) de uma mosca (Musca domestica), capturada por Oliver Dum na Alemanha

Andrea Tedeschi Não, esta não é uma estranha floresta congelada de conto de fadas — é o interior do cérebro de um rato! A imagem superdetalhada da rede vascular do córtex somatossensorial de um rato adulto foi tirada por Andrea Tedeschi, da Universidade do Estado de Ohio, nos EUA

Tong Zhang e Dr. Paul Stoodley Esta é a cabeça de um carrapato, registrada por Tong Zhang e Paul Sknownley, da Universidade do Estado de Ohio. Você pode ver seu aparelho bucal que é capaz de sugar o sangue de animais e humanos — às vezes, durante dias

Amy Engevik Esta curiosa estrutura oval verde e rosa é, na verdade, o corte transversal do intestino de um camundongo — de autoria de Amy Engevik, da Universidade Médica da Carolina do Sul, nos EUA

Jan van IJken Que tal esta pulga-de-água (ou dáfnia), carregando embriões? A foto é de Jan van IJken, de Amsterdã

Sébastien Malo Esta bela imagem revela as veias e escamas delicadas de uma asa de borboleta (Morpho didius) — mas não se deixe enganar pelo amarelo, trata-se de uma borboleta azul. O autor é Sebastien Malo, da França

Jakub Sumbal Parece uma criatura do fundo do mar, mas é, na verdade, um organoide mamário, que mostra células contráteis mioepiteliais (em azul) e células secretoras (em vermelho) — a imagem foi feita por Jakub Sumbal, da Universidade Masaryk, na República Tcheca

