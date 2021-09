Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Qual é a distância entre o céu e a Terra?



Data estelar: Lua Vazia das 6h15 até 17h23 horário de Brasília, quando ingressa em Peixes.



Até que ponto nosso caráter e humor são moldados pelas circunstâncias do meio ambiente pelo qual transitamos? Em que medida nós influenciamos o meio ambiente em que existimos? Eis que a liberdade de escolher se impõe para responder com exatidão essas perguntas. Cada um de nós pode escolher se entregar às forças da natureza e nos desenvolvermos como produto do meio ambiente, mas também podemos nos fortalecer e, pelas nossas decisões, exercer uma imponente influência por onde transitarmos. Nossa consciência existe entre os extremos das limitações do tempo e o infinito absoluto, e no íntimo de nossos corações vamos decidindo qual será a distância entre um e outro. No mais recôndito da intimidade de nosso coração decidimos, a todo momento, qual é a distância entre o céu e a terra.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A falta de coordenação não há de se tornar um obstáculo intransponível, porque neste momento, inclusive, não há nada que você possa fazer para a superar ou consertar. Há de se deixar passar o tempo. Só isso.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez seja melhor você se dar um tempo para tomar distância e observar melhor o desenrolar dos acontecimentos e, principalmente, seu papel nesses, evitando assim perder energia se dedicando a fazer o que não precisa.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias em que sua habitual lucidez parece abandonar a consciência, e desce sobre ela uma cortina que obnubila a visão da realidade. Isso passa e não há de se tornar objeto de preocupação. Apenas passa.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os desacertos imperam no dia de hoje, e será melhor se munir de muito bom humor e de uma dose extra de leveza, para que as coisas não adquiram uma importância que elas, de fato, não possuem. Levite sobre a realidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As conexões sociais que normalmente não dariam trabalho, hoje, pelo contrário, parecem ser subvertidas pelos acontecimentos. Deixe passar, não é necessário discutir relacionamento para entender o que acontece.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não se preocupe em arrumar nada, deixe tudo como está, e se dedique a descansar, a recuperar a leveza. Porém, se arrumar gavetas e limpar os cantos da casa ajudar a isso, então vá em frente e se divirta muito.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os desejos sempre se apresentam com caráter urgente, como se não houvesse nada mais importante para fazer na vida do que os satisfazer. Você sabe, por experiência própria, o quão enganosos podem ser os desejos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aja com muito desapego pelos resultados que você pretender durante este dia, porque há chances de tudo ser diferente do esperado. Isso, porém, não precisa se tornar objeto de irritação, mas de brincadeira.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está tudo igual, mas nada é como costuma ser, é como se algo diferente estivesse acontecendo, sem sua alma atinar a saber o que seria. Essa estranheza há de ser tratada com cuidado e compreensão, longe da irritação.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Repetir o que sempre dá certo e pretender os mesmos resultados seria hoje a melhor atitude para você se contrariar. Deixe que as coisas se manifestem de forma diferente da habitual e aprenda com isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Melhor aceitar o estado de desorientação e sair por aí brincando com tudo, do que tentar forçar um estado de ânimo incompatível com o as coisas que acontecem hoje. Deixe a criança interior tomar as rédeas da consciência.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um dia estranho, talvez para se dedicar a você também fazer coisas estranhas. Tudo, porém, observando com cuidado os resultados, para não enfiar os pés pelas mãos, e o divertimento se transformar em contrariedade.