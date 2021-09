Conheça Mari do Prexecão, a jovem que roubou a cena na festa de Virginia

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Mari Menezes, conhecida como Mari do prexecão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na última quinta-feira (16/09), Virginia Fonseca resolveu fazer uma festa de lançamento da sua própria marca de cosméticos, em São Paulo. Porém, a influencer não esperava a presença da Mari do Prexecão, uma jovem de 16 anos que roubou a cena no evento.



De acordo com a revista Quem, a garota se chama Mariana Menezes e viralizou na web após gravar um vídeo no tik tok. A garota estava se preparando para ir para a academia e estava menstruada. Ela então foi para a frente do espelho e mostrou que usando absorvente e roupa justa sua parte íntima ficava muito marcada e ela ficava com um 'prexecão'.

O apelido "prexecão" acabou caindo no gosto popular da internet e ela chegou a fazer um vídeo explicando que não iria mais usar o apelido por conta de preconceito de algumas marcas em associar seu produto ao nome. "Mariana do Prexecão só me ajudou a mostrar pra vocês quem é Mariana Menezes. Muitas pessoas não entendem como uma brincadeira", disse.

eu te amo mari prexecao dançando doidona na festa da Virgínia, eu te amo pic.twitter.com/Pn31Uq9SUc — maria clara???? (@_clarinhakkj) September 17, 2021

Mari sempre foi muito fã de Virginia e fez de tudo para chamar a atenção da influenciadora. O momento de conhecer a artista veio com a festa de lançamento do sérum de Virginia. Mari fez um cartaz escrito 'Vi, sou a Mari do Prexecão' e foi para a frente do evento. Ela chegou cedo e mostrou toda sua expectativa para seus 1,6 milhões de seguidores no tik tok.

A mari do prexecao eh tudo pic.twitter.com/wFz2nf9nAk — branca de neve da deep web (@ogpurplegrape) September 17, 2021

Por sua vez, a jovem resolveu gravar um vídeo, que agradou os seguidores que colocaram a palavra 'prexecão' nos assuntos mais comentados do twitter e, com isso, conseguiu chamar a atenção dos organizadores do evento. Mari queria apenas uma foto com Virginia na porta do local mas conseguiu muito mais que isso. Ela foi convidada a entrar, foi reconhecida por diversos famosos e ainda conseguiu gravar uma dancinha para o tik tok com a dona da festa.