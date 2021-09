Tati Quebra Barraco revela frase de tatuagem íntima de Anitta: 'Eu vi'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Tati Quebra Barraco e Anitta - (crédito: Divulgação/Montagem)

Nesta sexta-feira (17/09), após alguns desentendimentos entre os confinados do reality A fazenda, um assunto ganhou destaque dentro do jogo. Em conversa com Solange Gomes, Victor Pecoraro, Gui e Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco comentou sobre a tatutagem íntima da cantora Anitta.



Tati revelou que a garota do Rio teria uma frase com conotação sexual escrita na região do bumbum: "cospe antes de botar". A funkeira afirmou ainda: "Todo mundo viu". Já MC Gui ficou surpreso com a declaração e pontuou: "Mas o que seria, o que uma pessoa ia fazer na porta do â***? É alguma coisa relacionada a s***, eu acho". "É 'cospe antes de botar', tipo assim", afirmou Tati.

"Acho que não, acho que não é dela, não", comentou Solange Gomes, mas a cantora logo rebateu: "Amor, tem o vídeo dela. Então você não viu [a parte íntima] dela, que eu vi, todo mundo viu. Quando vi, achei que era no umbigo, todo mundo ficou ficou apavorado. Mas aí né, cada um com seu cada um".

Ainda conversando no sofá da sede, Rico Melquiades entrou na conversa e confessou que também deseja realizar uma tatuagem íntima: "Vou tatuar o meu. O que tu acha? Faço o que no meu?". "Não sei, o negócio é teu", respondeu a funkeira.